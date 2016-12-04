Борьба с терроризмом в САР продолжится до восстановления стабильности

Такое заявление сделал министр обороны Сирии генерал Фахд Джасем аль-Фрейдж
По словам заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Сирии, который также является министром обороны страны, генерала Фахда Джасем аль-Фрейджа, битва с терроризмом «будет продолжаться до восстановления стабильности во всех уголках Сирии».
Как сообщает агентство SANA, по поручению президента Башара Асада Фахд Джасем аль-Фрейд посетил позиции сирийских войск на участке фронта Шейх-Саид-Наккарин в восточной части Алеппо.
Министр от имени Асада дал высокую оценку героизму, проявленному военнослужащими в ходе операции по освобождению Алеппо. Аль-Фрейдж также посетил районы Масакин-Ханано, Бани-Зейд и Кастелло, очищенные от боевиков. По данным информагентства, он лично ознакомился с принимаемыми военными мерами по подготовке этих районов к возвращению в них беженцев.
Ранее «Известия» писали, что самолет сирийских военно-воздушных сил был сбит боевиками, находящимися в восточных кварталах Алеппо. Членам экипажа боевого самолета спастись не удалось.
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