Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Борьба с терроризмом в САР продолжится до восстановления стабильности

Такое заявление сделал министр обороны Сирии генерал Фахд Джасем аль-Фрейдж

По словам заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Сирии, который также является  министром обороны страны, генерала Фахда Джасем аль-Фрейджа, битва с терроризмом «будет продолжаться до восстановления стабильности во всех уголках Сирии». 

Как сообщает агентство SANA, по поручению президента Башара Асада Фахд Джасем аль-Фрейд посетил позиции сирийских войск на участке фронта Шейх-Саид-Наккарин в восточной части Алеппо. 

Министр от имени Асада дал высокую оценку героизму, проявленному военнослужащими в ходе операции по освобождению Алеппо. Аль-Фрейдж также посетил районы Масакин-Ханано, Бани-Зейд и Кастелло, очищенные от боевиков. По данным информагентства, он лично ознакомился с принимаемыми военными мерами по подготовке этих районов к возвращению в них беженцев.  

Ранее «Известия» писали, что самолет сирийских военно-воздушных сил был сбит боевиками, находящимися в восточных кварталах Алеппо. Членам экипажа боевого самолета спастись не удалось. 

Читайте также:

Минобороны РФ рекомендовало Лондону не мешать помогать жителям Алеппо  

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Борьба с терроризмом в САР продолжится до восстановления стабильности

Такое заявление сделал министр обороны Сирии генерал Фахд Джасем аль-Фрейдж

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке