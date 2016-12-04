Сирийская оппозиция может сблизиться с радикальными исламистами

Сирийская оппозиция может начать более тесные контакты с террористическими группировками, включая запрещенную в России «Аль-Каиду». Это связано с поражениями на фронтах, а также с опасениями оппозиции, что избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, откажет ей в поддержке.

«Официальные американские представители, региональные эксперты и сами оппозиционеры говорят, что готовы к более тесному союзу с лучше вооруженной «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками, более современное оружие которым поставляют суннитские государства Персидского залива, в отличие от проволочек со стороны США, и перейти к более традиционной партизанской тактике, снайперской войне и точечным ударам по сирийским и российским целям», - пишет американская газета Washington Post, ссылаясь на официальные источники.

Издание также сообщает, что за последние два года сирийская оппозиция из-за удачных наступательных операции правительственных войск Сирии при воздушной поддержке ВКС России потеряла значительную часть подконтрольной ей территории.

Washington Post подчеркивает, что избранный президента США Дональд Трамп дал понять, что намерен сконцентрироваться на борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, группировка запрещена в России и ряде других стран) в сотрудничестве с Кремлем. Кроме того, республиканец заявил, что он не против президента Сирии Башара Асада.

Ранее «Известия» писали, что МИД России надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в вопросах совместного урегулирования сирийского конфликта после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года.