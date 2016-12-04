Глава Пентагона: США не хотят войны с Россией

США не хотят видеть в лице России своего врага и должны «держать открытой дверь» для сотрудничества с Кремлем. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер во время выступления в городе Сими-Вэлли (штат Калифорния) на форуме, который был посвящен вопросам национальной обороны.

Руководитель американского оборонного ведомства в очередной раз обозначил устоявшуюся позицию США, обвинив российскую сторону в «провокациях и агрессии», якобы осуществляемых на территории Европы. По словам Кратера, Россия «по вполне понятным причинам хочет, чтобы ее считали важной державой, каковой она является».



При этом глава Пентагона, не отходя от привычной риторики администрации Соединенных Штатов, в частности, назвал роль РФ в Сирии контрпродуктивной, поставил Кремлю в вину нагнетание напряженности на востоке Украине, а также обвинил в совершении хакерских атак и «бряцании ядерным оружием». Отметим, что глава Пентагона не подтвердил ни один из этих пунктов какими-либо доказательствами.

Картер также отметил, что «это не те действия, которые мир ожидает от ответственного государства в 21-м столетии». При этом он добавил, что Соединенные Штаты «не хотят ни холодной, ни тем более «горячей» войны» с РФ.



«Мы не хотим видеть в РФ врага, но мы будем защищать своих союзников, мировой порядок... противостоять намерениям подорвать нашу коллективную безопасность», - приводит ТАСС слова главы американского военного ведомства.

Кроме того, Картер напомнил о решении НАТО разместить четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии. По словам министра обороны США, это направлено в первую очередь на сдерживание якобы имеющих место «агрессивных действий» со стороны России.

«Но при этом также необходимо держать открытой дверь для сотрудничества с Россией в тех сферах, где наши интересы могут совпадать», - признал Эштон Картер.

При этом он отметил, что «сбалансированный подход» американской администрации к РФ заключается в сдерживании российской стороны одновременно с возможностью двустороннего сотрудничества там, где у США и России наблюдаются общие цели.

Ранее «Известия» писали, что в Министерстве обороны США заявили, что «не стремятся к новой холодной войне с Россией» и к настоящей войне тоже. Как пояснил министр обороны страны Эштон Картер, США «долго устанавливали мирные отношения» с Россией и не ищут в ней врага, однако Вашингтон будет защищать своих союзников и партнеров, а также «твердые принципы мирового порядка».

Напомним, руководитель министерства обороны США Эштон Картер также выступал против сотрудничества с Россией по Сирии. Шеф Пентагона заявил, что «россияне действуют в Сирии в противоположном направлении».