Из-за птичьего гриппа в Японии уничтожено более 500 тыс. птиц.

Об этом заявило агентство Киодо.

Птичий грипп Н5 был обнаружен в конце ноября на куриных фермах в префектуре Ниигата. Здесь за неделю было уничтожено 540 тыс. птиц.

В префектуре Аомори заболевшими оказались утки – здесь более 20 тыс. пернатых были истреблены чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии, сообщает «РИА Новости».

Вирус птичьего гриппа был обнаружен и в России.

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