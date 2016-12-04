Жертвами болезни стали куры и утки в префектурах Ниигата и Аомори
Из-за птичьего гриппа в Японии уничтожено более 500 тыс. птиц.
Об этом заявило агентство Киодо.
Птичий грипп Н5 был обнаружен в конце ноября на куриных фермах в префектуре Ниигата. Здесь за неделю было уничтожено 540 тыс. птиц.
В префектуре Аомори заболевшими оказались утки – здесь более 20 тыс. пернатых были истреблены чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии, сообщает «РИА Новости».
Вирус птичьего гриппа был обнаружен и в России.
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