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Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона IBF

Спортсмены заявили о готовности провести бой-реванш

Российский боксер Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,7 кг. В финальном поединке на арене «Мегаспорт» в Москве спортсмен победил своего соотечественника Дениса Лебедева.

По итогам 12 раундов победа Гассиеву досталась раздельным решением судей - 116:112, 116:111 и 113:114, при этом в пятом раунде боксер отправил своего соперника в нокдаун.

23-летний Мурат Гассиев впервые сразился с боксером топ-уровня. После завершения поединка Денис Лебедев, который обладает титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), заявил о несогласии с решением судей.

«Не сказал бы, что проиграл, но судьям виднее. Победил сильнейший, я проиграл достойно», — приводит ТАСС слова Лебедева. Он также заявил, что во время боя Мурат Гассиев держался недостаточно уверенно.

После своей победы в соревновании 23-летний боец заявил о готовности дать реванш своему сопернику. При этом и Денис Лебедев также сообщил, что он готов снова сразиться с Муратом Гассиевым при согласии его команды. В свою очередь, промоутер Гассиева Леон Моргулес критически отозвался о возможности реванша и заявил, что такая возможность будет рассмотрена, если Лебедев поставит на кон титул WBA.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Гассиев победил Лебедева и завоевал титул чемпиона IBF

Спортсмены заявили о готовности провести бой-реванш

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