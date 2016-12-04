Экс-губернатор Юты вошел в список кандидатов на пост госсекретаря США

Республиканец Дональд Трамп, который 8 ноября был избран президентом США, расширил список кандидатов на пост госсекретаря в своей администрации, добавив в него экс-губернатора штата Юта Джон Хантсмэна, также являющегося представителем Республиканской партии.

Как сообщает агентство AP, ссылаясь на свои источники, «Трамп был открыт для расширения списка кандидатов на пост госсекретаря, в том числе это касается Хантсмэна».

По мнению информагентства, одним из плюсов Хантсмэна является то, что он «работал послом в Китае и говорит по-китайски».

В материале, опубликованном AP, также говорится, что согласно информации, полученной от «двух людей, близких к переходной команде, Трамп отходит от двух главных претендентов на этот пост — бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни».

Агентство подчеркивает, что у каждого из этих претендентов имеются свои минусы. В частности, упоминается, что «связи Джулиани с международным бизнесом и его публичные выступления за выдвижение на этот пост раздражают» Дональда Трампа. Подчеркивается, что Ромни еще несколько месяцев назад был одним из главных критиков Трампа в Республиканской партии. AP также напоминает, что многие союзники избранного президента Соединенных Штатов не хотели бы видеть его в своей команде.

Согласно материалу информагентства, Дональд Трамп должен определиться с кандидатами на основные посты в своем правительстве наследующей неделе. Его администрация вступает в свои полномочия 20 января следующего года. После этого республиканец будет представлять выдвинутых им кандидатов на рассмотрение конгресса США.

Ранее «Известия» писали, что избранный президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, заявил, что на пост министра обороны США будет выдвинут отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис.