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Экс-губернатор Юты вошел в список кандидатов на пост госсекретаря США

Об этом сообщило агентство AP, ссылаясь на свои источники

Республиканец Дональд Трамп, который 8 ноября был избран президентом США, расширил список кандидатов на пост госсекретаря в своей администрации, добавив в него экс-губернатора штата Юта Джон Хантсмэна, также являющегося представителем Республиканской партии. 

Как сообщает агентство AP, ссылаясь на свои источники, «Трамп был открыт для расширения списка кандидатов на пост госсекретаря, в том числе это касается Хантсмэна».

По мнению информагентства, одним из плюсов Хантсмэна является то, что он «работал послом в Китае и говорит по-китайски». 

В материале, опубликованном AP, также говорится, что согласно информации, полученной от «двух людей, близких к переходной команде, Трамп отходит от двух главных претендентов на этот пост — бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни». 

Агентство подчеркивает, что у каждого из этих претендентов имеются свои минусы. В частности, упоминается, что «связи Джулиани с международным бизнесом и его публичные выступления за выдвижение на этот пост раздражают» Дональда Трампа. Подчеркивается, что Ромни еще несколько месяцев назад был одним из главных критиков Трампа в Республиканской партии. AP также напоминает, что многие союзники избранного президента Соединенных Штатов не хотели бы видеть его в своей команде.  

Согласно материалу информагентства, Дональд Трамп должен определиться с кандидатами на основные посты в своем правительстве наследующей неделе. Его администрация вступает в свои полномочия 20 января следующего года. После этого республиканец будет представлять выдвинутых им кандидатов на рассмотрение конгресса США.

Ранее «Известия» писали, что избранный президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, заявил, что на пост министра обороны США будет выдвинут отставной генерал Корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис. 

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Экс-губернатор Юты вошел в список кандидатов на пост госсекретаря США

Об этом сообщило агентство AP, ссылаясь на свои источники

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