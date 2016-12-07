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Артистический роман

Московская консерватория приглашает на кинопоказы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На Большой Никитской всерьез занялись кино-музыкальным образованием публики. Вслед за фильмами прошлого главный академический зал страны посетил современный оскаровский лауреат — «Артист» Мишеля Хазанавичуса.

Большой зал Московской консерватории — не первый классический зал мирового значения, принявший «Артиста». Забавную и грустную историю о том, как звуковое кино поглотило немое, уже показали в таких престижных залах, как Royal Albert Hall (Лондон), Sydney Opera House (Сидней), Philarmonie De Paris (Париж), Opéra National de Bordeaux (Бордо), Brussels Philharmonic (Брюссель). Всюду — с первоклассными оркестрами и при большом стечении народа.

Фото: kinopoisk.ru

Московское мероприятие не стало исключением. На сцену вышел Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, которым на этот раз дирижировал голландский маэстро Эрнст Ван Тиль. А рояль и челесту (в фильме, согласно таперским традициям, много клавишных соло) взял на себя композитор картины Людовик Бурсе. Оба вечера в БЗК был аншлаг, чему автор-оскароносец очень порадовался.

— Знаменитый зал, прекрасный оркестр... Чего еще желать? — сиял маэстро. — Зрители, правда, реагируют на фильм не столь спонтанно, как в обычных кинотеатрах, но это академическое пространство, и публика здесь соответствующая.

Природный оптимизм музыканта позволил ему не заметить то, что было очевидно критическому взгляду. Экран, развернутый на фоне знаменитого органа, был слишком мал для полноценного киноудовольствия, да и оркестр порой жертвовал деталями ради звукового массива. Однако в том, что консерваторский зал очень хорош для подобных мероприятий, сомнений не было.

— В 1920–1930-е годы Большой зал консерватории был популярным кинотеатром, — обосновал это впечатление проректор по концертной деятельности МГК Виталий Катков. — И можно сказать, что кинопоказы — это продолжение наших культурных традиций в современном формате.

Свою задачу, по словам собеседника «Известий», консерватория видит в демонстрации разножанровой палитры музыки и кино. К Году кино, в частности, были приурочены легендарный «Александр Невский» Эйзенштейна с музыкой Сергея Прокофьева, премьера фильма «Запрет» Алексея Козлова с музыкой Юрия Потеенко, а также «Дом на Трубной» Бориса Барнета, саундтрек к которому сочинил Алексей Айги.

Опыт Айги, уже создававшего музыку к таким немым шедеврам, как «Метрополис» Фрица Ланга, «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине и «Счастье» Александра Медведкина, пожалуй, наиболее перспективен, поскольку открывает слушателям возможность воспринять классику в обновленном виде, а музыкантам — практически неисчерпаемое поле деятельности. Классики немого кино, в том числе отечественной, хватит не на одного энтузиаста: главное — придерживаться правильного подхода.

— Здесь как бы больше свободы, но только «как бы», — рассуждал в беседе с «Известиями» Алексей Айги. — Я стараюсь быть аккуратным с немыми фильмами, все-таки это настоящие шедевры, а мне не очень хочется портить классическую картину. Остальное — детали. Где-то надо строго следовать стилистике того времени, где-то можно позволить себе более современный саунд. Главное, что новая музыка может дать новую жизнь старой картине, стряхнуть с нее пыль.

По словам Виталия Каткова, консерватория намерена продолжить «кинороман» с шедеврами музыкального и кинематографического искусства — публике уже полюбились такие программы.

Справка «Известий»

Большой зал Московской консерватории (БЗК) открылся 7(20) апреля 1901 года. Здание строилось по проекту архитектора В.П. Загорского.  В 1954 году перед ним был открыт памятник П.И. Чайковскому, чье имя Московская консерватория носит с 1940 года. В БЗК выступают лучшие солисты и коллективы мира, проходят международные фестивали и конкурсы, в том числе Конкурс имени П.И. Чайковского.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Артистический роман

Артистический романМосковская консерватория приглашает на кинопоказы

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