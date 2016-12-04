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Граждане Австрии выбирают президента

В стране открылись первые избирательные участки

В воскресенье граждане Австрии выберут президента страны. Борьба за пост идет между депутатом от право-националистической партии Норбертом Хофером и 72-летний профессором и бывшим лидером «зеленых» 72-летним Александром Ван дер Белленом.

Избирательные участки в Австрии открываются в разное время. Одни – в 7.00 (9.00 мск), некоторые— лишь в 10.00 (12.00 мск).

Первый тур выборов президента состоялся весной этого года, в финале остались Хофер и Ван дер Беллен, напоминают местные СМИ.

В ходе предвыборной кампании Норберт Хофер неоднократно заявлял о необходимости установления хороших отношений Австрии и России. Говоря о Крыме, политик отмечал, что волю крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ в 2014 году, необходимо уважать и рассматривать этот вопрос в историческом контексте.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Граждане Австрии выбирают президента

В стране открылись первые избирательные участки

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