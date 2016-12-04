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Дональд Трамп посетил костюмированную вечеринку в образе самого себя

Компанию избранному президенту США составила его помощник в образе Супергерл и его старший советник, так же пришедший в строгом костюме

Дональд Трамп посетил костюмированную вечеринку, которая прошла в нью-йоркском районе Лонг-Айленд, в образе себя самого. Мероприятие носила название «Злодеи и герои», организовала его семья Мерсеров – главный донор кампании Трампа.

Избранный президент США был одет в строгий костюм темного цвета, его сопровождала помощник Кэллиэн Конуэй в образе Супергерл и старший советник политика Стив Бэннон, передает ТАСС. Он также предпочел строгий костюм с галстуком маскарадному наряду.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Дональд Трамп посетил костюмированную вечеринку в образе самого себя

Компанию избранному президенту США составила его помощник в образе Супергерл и его старший советник, так же пришедший в строгом костюме

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