Дональд Трамп посетил костюмированную вечеринку в образе самого себя

Дональд Трамп посетил костюмированную вечеринку, которая прошла в нью-йоркском районе Лонг-Айленд, в образе себя самого. Мероприятие носила название «Злодеи и герои», организовала его семья Мерсеров – главный донор кампании Трампа.

Избранный президент США был одет в строгий костюм темного цвета, его сопровождала помощник Кэллиэн Конуэй в образе Супергерл и старший советник политика Стив Бэннон, передает ТАСС. Он также предпочел строгий костюм с галстуком маскарадному наряду.