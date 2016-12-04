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Глава Пентагона: США будут обеспечивать безопасность своих союзников

Эштон Картер отметил, что американцы не стремятся рассматривать Россию в качестве противника

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна обеспечит безопасность союзников и мировой порядок в условиях угрозы, исходящей от России. При этом глава Пентагона отметил, что США не стремятся рассматривать РФ в качестве противника.

«Мы не стремимся к тому, чтобы рассматривать Россию в качестве противника»,– заявил Картер. «Но мы будем защищать своих союзников и мировой порядок», – продолжил он.

Это заявление Картер сделал на форуме по вопросам национальной обороны, отмечает «Интерфакс».

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Глава Пентагона: США будут обеспечивать безопасность своих союзников

Эштон Картер отметил, что американцы не стремятся рассматривать Россию в качестве противника

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