Глава Пентагона: США будут обеспечивать безопасность своих союзников

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна обеспечит безопасность союзников и мировой порядок в условиях угрозы, исходящей от России. При этом глава Пентагона отметил, что США не стремятся рассматривать РФ в качестве противника.

«Мы не стремимся к тому, чтобы рассматривать Россию в качестве противника»,– заявил Картер. «Но мы будем защищать своих союзников и мировой порядок», – продолжил он.

Это заявление Картер сделал на форуме по вопросам национальной обороны, отмечает «Интерфакс».