Лидер Ирана пригрозил США ответными мерами на продление санкций

Президент Ирана Хасан Роухани сделал заявление об ответных мерах, которые Исламская республика примет в случае подписания президентом США Бараком Обамой закона о продлении антииранских санкций.

Ранее закон о продлении на 10 лет санкций против Ирана был принят обеими палатами конгресса.

Роухани отметил, что намерения США нарушили ранее принятое соглашение о снятии с Ирана ряда ограничений. В субботу глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф предупредил, что если США продлят действие санкций, то республика остановит реализацию соглашения по атому.

«Мы стремимся к приемлемому соблюдению сделки, но в ответ на необязательность, нарушение или колебание по её реализации мы будем немедленно действовать»,— приводит «РИА Новости» слова Роухани.

Иран и «шестерка» международных посредников летом 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.