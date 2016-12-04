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Лидер Ирана пригрозил США ответными мерами на продление санкций

Ранее президент Барак Обама выразил намерение продлить на 10 лет антииранские санкции

Президент Ирана Хасан Роухани сделал заявление об ответных мерах, которые Исламская республика примет в случае подписания президентом США Бараком Обамой закона о продлении антииранских санкций.

Ранее закон о продлении на 10 лет санкций против Ирана был принят обеими палатами конгресса.

Роухани отметил, что намерения США нарушили ранее принятое соглашение о снятии с Ирана ряда ограничений. В субботу глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф предупредил, что если США продлят действие санкций, то республика остановит реализацию соглашения по атому.

 «Мы стремимся к приемлемому соблюдению сделки, но в ответ на необязательность, нарушение или колебание по её реализации мы будем немедленно действовать»,— приводит «РИА Новости» слова Роухани.

Иран и «шестерка» международных посредников летом 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Лидер Ирана пригрозил США ответными мерами на продление санкций

Ранее президент Барак Обама выразил намерение продлить на 10 лет антииранские санкции

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