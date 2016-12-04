Главарь террористической организации уничтожен в Дагестане

Среди боевиков, нейтрализованных накануне в селе Талги Ленинского района Махачкалы, опознан главарь так называемого «Вилайята Кавказ» Рустам Асельдеров. Ранее он присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещено в России).

В субботу вечером группу боевиков сотрудники МВД и ФСБ заблокировали в частном домовладении в селе Талги. На предложение сдаться они открыли огонь по правоохранителям. Ответным огнем боевиков уничтожили.

Всего в ходе спецоперации были уничтожены пятеро боевиков. В доме, где они укрывались, обнаружено боевое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатка, передает «РИА Новости».