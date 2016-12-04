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Воскресенье,
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Путин: «Попытки создать однополярный мир не утвердились»

Баланс в мире постепенно восстанавливается, заявил президент

Попытки создать однополярный мир не утвердились, баланс в мире постепенно восстанавливается, заявил российский лидер в интервью программе «Итоге недели» с Ирадой Зейналовой.

Ведущая задала вопрос Владимиру Путину, почему Запад игнорирует мнение российской стороны при выработке позиции в урегулировании военных конфликтов. Зейналова привела в пример бомбардировки Югославии в 1999-м году  и операции НАТО в Боснии и Герцеговине в 1995-м

Владимир Путин отметил, что слушают тех, чей голос звучит достаточно громко и добавил, что ситуация меняется.

«Хотя ответ-то очень простой: слушают тех, чей голос звучит достаточно громко для того, чтобы их услышали», – сказал он. Президент России обратил внимание, что баланс в мире восстанавливается, а попытки создать однополярный мир не утвердились.

«Попытки создать этот однополярный мир не утвердились», – отметил Путин в эфире НТВ.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Путин: «Попытки создать однополярный мир не утвердились»

Баланс в мире постепенно восстанавливается, заявил президент

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