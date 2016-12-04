Оман примет участие во встрече нефтедобывающих стран в Вене

Оман примет участие во встрече нефтедобывающих стран, в том числе и членов ОПЕК, 10 декабря в Вене, сообщил министр нефти и газа султаната Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

Заявление чиновника приводит издание «Аль-Иктисадия».

«Оман будет участвовать в заседании ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 10 декабря в Вене», — пояснил министр. В ходе встречи стороны планируют обсудить сокращение нефтедобычи.

Несмотря на отсутствие членства в Организации стран-экспортеров нефти, Оман является крупнейшим производителем нефти на Ближнем Востоке. Власти султаната не раз заявляли о необходимости принятия мер по стабилизации рынка нефти.

ОПЕК планирует заключить сделку с не входящими в картель странами о сокращении добычи на 600 тыс. баррелей в день с 2017 года.