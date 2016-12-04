Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех женщин в Финляндии

Финская полиция задержала подозреваемого в убийстве трех женщин у ресторана города Иматра рядом с российской границей. Им оказался 23-летний местный житель.

Инцидент произошел у ресторана Vuoksenvahti. Ровно в полночь в полицию поступило сообщение о том, что возле заведения находится вооруженный мужчина, сообщает телекомпания Yle.

По прибытии на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого, мужчина не оказывал при этом сопротивления. Тела трех убитых женщин находились перед ресторанам, им были нанесены огнестрельные ранения в голову и корпус.

Позже телекомпания опубликовала видео с места происшествия.

Вместе с тем представитель местной полиции сообщил, что нападавший могу выбрать своих жертв случайным образом

«В настоящий момент мнение таково, что жертвы выбирались случайным образом», — приводит издание Iltalehti комментарий представителя правоохранительных органов.

В ведомстве также добавили, что подозреваемый мог преследовать определенную цель. «Он вряд ли случайно приехал в центр города с ружьем», — подчеркнули в органах.