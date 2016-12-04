Кандидаты на пост президента Австрии проголосовали на выборах

Хофер проголосовал в родном городе Пинкафельд, Ван дер Беллен посетил избирательный участок в одной из венских школ
Кандидаты на пост президента Австрии посетили избирательные участки. Норберт Хофер проголосовал с супругой в родном городе Пинкафельд, Ван дер Беллен пришел с супругой на избирательный участок в одной из школ Вены.
Во втором туре выборов президента Австрии участвуют представитель националистической Австрийской партии свободы Норберт Хофер и бывший лидер Партии «зеленых» Александер Ван дер Беллен.
Бывший президент Австрии Хайнц Фишер, также проголосовавший на выборах, ранее заявлял о своей поддержке Ван дер Беллена.
Читайте также: