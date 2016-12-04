Восемь военнослужащих Ирака погибли при атаке террориста-смертника

По меньшей мере восемь служащих ВС Ирака погибли в результате нападения боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в провинции Анбар на западе исламской республики.



Как сообщает телеканал Al Jazeera, атаку осуществил террорист-смертник.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ВС США должны остаться в Ираке и после победы над террористами ИГИЛ. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не дать ускользнуть и перегруппироваться уцелевшим боевикам.