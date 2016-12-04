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Восемь военнослужащих Ирака погибли при атаке террориста-смертника

Нападение произошло в провинции Анбар на западе страны

По меньшей мере восемь служащих ВС Ирака погибли в результате нападения боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в провинции Анбар на западе исламской республики.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, атаку осуществил террорист-смертник.

Ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ВС США должны остаться в Ираке и после победы над террористами ИГИЛ. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не дать ускользнуть и перегруппироваться уцелевшим боевикам.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Восемь военнослужащих Ирака погибли при атаке террориста-смертника

Нападение произошло в провинции Анбар на западе страны

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