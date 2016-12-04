Убитые женщины в Иматре были финками по национальности

Три жертвы вооруженного мужчины, убитые в воскресенье в финском городе Иматра рядом с российской границей, были местными жительницами. Об этом сообщила представитель полиции Иматры Хели Ямсен-Туркки.

Так она прокомментировал слухи о том, что нападавший мог убить гражданок РФ.

«В социальных сетях ходили слухи, что жертвами были россиянки. Это не соответствует действительности. Они были жительницами Иматры, финками по национальности», — приводит телекомпания Yle слова Хели Ямсен-Туркки.

Представитель правоохранительных органов пояснила, что тела жертв уже были опознаны.

Ранее телекомпания сообщила, что в ночь на воскресенье у одного из ресторанов Иматры вооруженный мужчина нанес огнестрельные ранения в голову и корпус трем женщинам. Жертвы нападения скончались на месте. Позже сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, он не оказывал сопротивления. В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый мог выбрать своих жертв случайным образом.