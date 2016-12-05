«Мы не ищем врагов»

Совсем недавно около половины депутатов Европейского парламента проголосовали за резолюцию про очередное противостояние «коварному русскому соседу», который де через свои вездесущие СМИ, книжки Пушкина, песни и пляски активистов Россотрудничества, а также тихие беседы дипломатов «раскалывает Европейский союз», срывает планы ЕС по «демократическому переустройству мира», формирует недовольство европейских масс их теперешними лидерами. Все это, напомню, проходило на фоне распространения сказок американских политтехнологов о роли Москвы в «неожиданной» победе мистера Трампа и очернении действий России по освобождению Сирии от террористических банд.

На этом фоне казалось бы логичным ожидать от Кремля соответствующих реляций об успехах «по развалу коллективного Запада». Тем более повод был - ежегодное послание президента России Федеральному собранию.

Но глава российского государства подобных надежд не оправдал. Напротив, В. Путин сосредоточиться 1 декабря на проблемах и перспективах внутреннего социально-экономического развития Российской Федерации. При этом, отмечая, что хотя внешние обстоятельства, благоприятными не назовешь, но наивно ожидать, что в конкурентном мире нам кто-нибудь будет подыгрывать. И вообще лучше рассчитывать на собственные силы и резервы.

К слову сказать, еще в первой половине текущего года, на предвыборном съезде "Единой России" Владимир Владимирович вообще ни слова не сказал в адрес зарубежных "партнеров", сосредоточившись на сугубо российской тематике.

В опубликованной вслед за Посланием президента Концепции российской внешней политики невозможно найти и намека на сравнение последствий деятельности Обамы с опасным вирусом. Хотя многие в мире стали свидетелями расползания агрессивного терроризма охватившего Азию, Африку и саму Европу именно вследствие известных военно-политических экспериментов Вашингтона. Нет в упомянутой концепции и указаний «раскалывать» Запад или Восток, сокрушать политические системы суверенных государств, навязывать остальным наши собственные ценности. Нет и злорадства по поводу роста патриотических настроений в государствах ЕС, недовольства брюссельским чиновничеством. Там нет ничего из того, что упорно приписывают Кремлю профессиональные русофобы, того, о чем пишут они свои нудные оторванные от жизни и здравого смысла резолюции.

Что же касается текста декабрьского послания, то в нем В. Путин вновь заявил о готовности России участвовать в мировых делах (там, де это уместно), о необходимости снижения конфронтации, желании наладить подлинное партнерство в масштабах всего евразийского материка. Причем партнерство не просто внутри СНГ. Оно может стать многоуровневым и многосторонним, связанным как с азиатскими гигантами (Китаем, Индией, Японией, другими странами АТР), так и с европейскими коллегами.

Для особо сомневающихся в истинных намерениях России, из Кремля было заявлено, что противостояние ни с кем «нам не нужно». Что мы «не ищем и никогда не искали врагов», мы просто хотим сами «распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов».



Строго говоря в послании российского президента было то, чего так не хватает гражданам многих государств в речах их лидеров – прямого и честного разговора о судьбах мира, призыва вместо поиска мифических врагов и возгонки международной напряженности заняться совместным решением неотложных задач, стоящих на повестке дня в интересах самих народов.

Что же касается ценностей, духовных ориентиров, то и здесь Кремль не остался в стороне от дискуссии. Да, принципы справедливости, уважения, доверия универсальны и мы обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Но делали и делают это в новой России не для "галочки", внешних похвал или "пропуска в Европу", а для нас самих, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, уважения к себе, своим правам и свободам.

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