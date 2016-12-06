«Главный результат форума — сам форум»

В Санкт-Петербурге завершился V Международный культурный форум. Впервые проведенный пять лет назад по инициативе губернатора Георгия Полтавченко, форум стал одним из важнейших событий в культурно-политической жизни страны, символически подтвердив право Петербурга на неофициальное звание «культурной столицы».



На форуме параллельно работали 14 секций, каждая из которых была посвящена отдельному виду искусства или сфере деятельности (музыка, театр, сохранение культурного наследия, образование и т.д.). Все три дня мероприятия оказались сверхнасыщенными: форум с каждым годом прирастает секциями, темами и участниками. И, видимо, настала пора подумать о структурных изменениях.



«Известия» обратились к руководителям секций форума и творческих союзов России с просьбой прокомментировать перспективы культурного собрания.



— Я бы расширил временные рамки события. Всё-таки три дня для такого форума — очень мало, — посетовал глава секции «Балет и танец» Николай Цискаридзе. — Наша специальная балетная программа оказалась очень плотной, свободного времени практически не осталось, а хотелось бы поближе познакомиться с достижениями коллег, посетить заседания других секций.

С ректором Академии русского балета имени Вагановой согласен и глава секции «Изобразительное искусство» Семен Михайловский.

— Абсолютно правильное предложение, — заявил глава Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. — Я тоже считаю, что форум может продолжаться пять дней. В три дня уложить такую обширную программу невозможно.



Однако председатель Союза композиторов России Рашид Калимуллин считает, что трех дней вполне достаточно.

— Это же бюджет, гостиницы надо оплачивать, — напомнил композитор. — Я бы сделал несколько иначе. До начала форума имеет смысл обсудить некоторые вещи в интернете, а уже в Петербурге — подводить итоги.

Трех дней для проведения форума достаточно и по мнению руководителя секции «Театр» Владимира Урина.



— Иная его продолжительность неизбежно приведет к падению качества. Если форум хочет привлекать действительно специалистов, профессионалов и руководителей разных культурных учреждений, то едва ли эти люди смогут позволить себе приехать на больший срок, — считает гендиректор Большого театра.



Проблема, по мнению собеседников «Известий», не только в насыщенности программы, но и в затрудненности межсекционного взаимодействия. Форум призван способствовать творческому общению деятелей культуры, но на деле превращается в комплекс узкоцеховых мероприятий.

— Мы мало коммуницируем между собой, — заявил Семен Михайловский. — Разделение по секциям и видам искусства — это объяснимо. Но нужны и какие-то связующие события, чтобы переплести эти направления, — мы ведь занимаемся одним делом.



Для руководителей секций сегодня такие «переплетения» практически невозможны — их нагрузка слишком велика. Об этом, в частности, шла речь в выступлении вице-премьера Ольги Голодец. Возможно, успешный опыт секции балета и танца, которой в этом году руководили два народных артиста — за классическое направление отвечал Николай Цискаридзе, а за современное — глава Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман, — вдохновит их коллег активнее делиться полномочиями.



Руководители секций подчеркнули, что форум имел конкретные результаты: подписано множество соглашений о взаимодействии, подготовлены документы с предложениями в адрес государственных органов.



— Мы стремились обсудить организационные и правовые вопросы, которые мешают решению существующих проблем, — сказал «Известиям» Николай Кропачев, руководитель секции образования, ректор Санкт-Петербургского государственного университета. — В частности, были подписаны договоры о сотрудничестве между вузовскими музеями. Правильное обсуждение этих вопросов откроет миру целый пласт культуры.



— У нас образовался консорциум ведущих европейских и российских вузов, и мы создали программу по повышению квалификации преподавателей, — рассказал Олег Рыжков, руководитель секции сохранения культурного наследия, глава Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. — На мой взгляд, сегодня это задача номер один в образовании, связанном с сохранением культурного наследия. Сейчас мы планируем уже конкретные шаги — организацию лагерей, стажировок, обмена в рамках консорциума.



В то же время Владимир Урин пока не склонен говорить о конкретных свершениях. Он считает, что «главный результат в данном случае — это сам форум» и бессмысленно ждать от него оперативного решения острых вопросов.



— Важны общение и диалог, возможность собраться вместе, послушать друг друга, обменяться опытом. От обсуждения проблем до их решения часто проходит много времени. — полагает гендиректор Большого театра.



Справка «Известий»

V Санкт-Петербургский культурный форум принял участников из 91 страны мира — от Исландии до ЮАР и всех регионов России — от Владивостока до Калининграда. В рамках форума прошло 338 мероприятий, а количество его участников достигло 20 000 человек. В их числе — 750 иностранных гостей, 35 иностранных делегаций и 12 иностранных министров культуры. Главными темами форума стали подведение итогов Года российского кино и 125-летие со дня рождения Сергея Прокофьева.