В последнее время заголовки прессы часто пестрят информацией о задержании лиц, подозреваемых в том или ином преступлении. СМИ тиражируют новость, порой показывая фото и видео задержанных и оглашая собственные приговоры. Однако по прошествии времени, и так бывает нередко, возникают вновь открывшиеся обстоятельства, появляются новые подозреваемые, и человек, с чьим именем еще недавно ассоциировалось преступление, оказывается ни при чем.

Такое положение дел — совершенно неприемлемо.

Подобное утверждение прозвучало и в послании президента России Федеральному собранию. Говоря о коррупции, Владимир Владимирович обратил внимание, что «стало практикой поднимать информационный шум вокруг резонансных случаев». Убежден, эту мысль следует отнести ко всем правонарушениям, будь то расследование коррупционных преступлений, убийств, ограблений, проведение контртеррористических операций или даже дорожно-транспортные происшествия.

Всё это преступления. А в соответствии с российским законодательством при расследовании любых преступлений, в том числе и коррупционной направленности, данные предварительного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения следователя, дознавателя в допустимых объемах, если это не будет противоречить интересам предварительного следствия и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, без согласия которых это также недопустимо.

Следствие любит тишину, а шумиха в прессе только мешает объективному расследованию. Очень важно понимать, что человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В таком случае следует говорить об уровне морально-нравственной ответственности всех обладающих информацией о преступлении — как журналистов, так и самих представителей правоохранительных органов. Ввиду того, что случаев, когда человек, оказавшись невиновным, вынужден потом расплачиваться за информационную сенсацию с его именем, немало. Возбуждение дела — процедурная вещь, затем ведется расследование, все собранные в ходе следствия факты, в том числе вещественные доказательства, указывающие на причастность лица к совершенному преступлению, аккумулируются в материалах уголовного дела и кратко излагаются в обвинительном заключении, после чего направляются в суд для рассмотрения по существу, а только потом выносится приговор. Однако для простого обывателя эти вещи не всегда различимы.

Также сегодня, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ, у обвиняемого есть право выбора состава суда, который будет принимать решение о рассмотрении его дела. В последнее время все чаще пользуется популярностью работа суда присяжных заседателей, которые принимают решение о виновности или невиновности в совершении преступления.

Встречаются случаи, когда лица, заинтересованные в решении суда, через СМИ влияют на присяжных, представляя им лживую или искаженную информацию, позволяющую повлиять на принятие решения в пользу обвиняемого, в том числе не бескорыстно. Такая информация может приводить к сомнению в подлинности фактов, добытых в ходе предварительного следствия, тем самым затягивая рассмотрение дела в суде. Это еще один факт в пользу сдержанности в распространении сведений о преступлениях.

Говоря о шуме вокруг резонансных случаев, президент сказал: «Борьба с коррупцией — это не шоу».

Коррупционные преступления — крайне сложная и ответственная тема. Сегодня всем стало ясно, что никакая должность, никакие звания и заслуги не обеспечивают иммунитет от уголовного преследования. Подобные расследования требуют беспристрастности и ответственности, а также высочайшего профессионализма. И ничто не должно влиять на принятие решений по таким делам.

В этой части мы намерены продолжать совершенствование положений антикоррупционного законодательства, повышать эффективность реализации Национального плана противодействия коррупции, обеспечивая правоохранительным органам правовую возможность вести работу не только по своевременному выявлению и пресечению коррупционных преступлений, но и по профилактике подобных правонарушений.

Хочется отметить, что задачи, поставленные сегодня президентом, в том числе и в этой части, задают вектор успешного развития государства и безопасности общества. Общества, основанного на принципах сохранения единства нации, защиты чести и достоинства каждого человека и гражданина, на уважении традиций, на почитании истории и любви к России!

Автор — председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции

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