В пoпавшем в ДТП пoд Ханты-Мансийском автобусе находились 29 детей

32 человека находились в салоне автобуса, разбившемся в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в воскресенье. Среди пассажиров были 29 детей, рассказали в правоохранительных органах.

ДТП с участием автобуса, грузовика и еще двух транспортных средств произошло на 31-м км дороги по направлению от Ханты-Мансийска. В аварии, по последним данным, погибли десять человек.

В ДТП в ХМАО, как уточняется, погибли и пострадали юные спортсмены — представители команды по акробатике.



Обстоятельства аварии и виновники выясняются, на месте ДТП работают представители экстренных служб, движение транспорта осуществляется по одной полосе.