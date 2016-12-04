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В пoпавшем в ДТП пoд Ханты-Мансийском автобусе находились 29 детей

В аварии, по последним данным, погибли десять человек

Фото: twitter.com

32 человека находились в салоне автобуса, разбившемся в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в воскресенье. Среди пассажиров были 29 детей, рассказали в правоохранительных органах.

ДТП с участием автобуса, грузовика и еще двух транспортных средств произошло на 31-м км дороги по направлению от Ханты-Мансийска. В аварии, по последним данным, погибли десять человек.

В ДТП в ХМАО, как уточняется, погибли и пострадали юные спортсмены — представители команды по акробатике.

Обстоятельства аварии и виновники выясняются, на месте ДТП работают представители экстренных служб, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

В пoпавшем в ДТП пoд Ханты-Мансийском автобусе находились 29 детей

В пoпавшем в ДТП пoд Ханты-Мансийском автобусе находились 29 детейВ аварии, по последним данным, погибли десять человек

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