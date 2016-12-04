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На Москву надвигается снежный шторм

В понедельник, 5 декабря, столица и область будут атакованы гигантским атлантическим циклоном

Снежный шторм надвигается на Москву. В первой половине понедельника, 5 декабря, на столичный регион обрушится обильный снегопад. 

Как рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за одни сутки в Москве и области может выпасть одна пятая часть месячной нормы осадков.

 Одновременно с приходом метелей начнет повышаться температура воздуха, а сила ветра поднимется до штормовых значений. «Днем облачно, снег, временами метель», — сказал Тишковец. 

Максимальная температура воздуха минус 5 градусов, по области столбики термометров опустятся до нуля. Атмосферное давление продолжит падение и составит 721 мм рт. ст.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

На Москву надвигается снежный шторм

В понедельник, 5 декабря, столица и область будут атакованы гигантским атлантическим циклоном

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