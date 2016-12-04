На Москву надвигается снежный шторм

Снежный шторм надвигается на Москву. В первой половине понедельника, 5 декабря, на столичный регион обрушится обильный снегопад.



Как рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за одни сутки в Москве и области может выпасть одна пятая часть месячной нормы осадков.



Одновременно с приходом метелей начнет повышаться температура воздуха, а сила ветра поднимется до штормовых значений. «Днем облачно, снег, временами метель», — сказал Тишковец.



Максимальная температура воздуха минус 5 градусов, по области столбики термометров опустятся до нуля. Атмосферное давление продолжит падение и составит 721 мм рт. ст.