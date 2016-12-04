Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 22,3 секунды, промахнувшись один раз. Вторым финишировал другой россиянин — Максим Цветков (+10,5 секунды, без промахов), третьим стал француз Мартен Фуркад (+15,2 секунды, четыре промаха).

Другие россияне показали следующие результаты: Антон Шипулин — восьмой (+1 минута 02,1 секунды, три промаха), Матвей Елисеев — 17-й (+1 минута 31,8 секунды, четыре промаха), Дмитрий Малышко — 26-й (+1 минута 46,9 секунды, три промаха), Евгений Гараничев — 30-й (+2 минуты 17,1 секунды, четыре промаха).

Таким образом сборная России по биатлону прервала серию из 25 гонок подряд без призовых мест, которая длилась с февраля 2016 года, когда Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Преск-Айле (США).

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