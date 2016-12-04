Российские биатлонисты выступили на Кубке мира с триумфальной победой

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков завоевали первенство в гонке преследования на 12,5 км в ходе первого этапа Кубка мира по биатлону. Соревнование проходило в шведском Эстерсунде.



Золото досталось 25-летнему россиянину Антону Бабикову, который, стартовав седьмым, сумел продемонстрировать результат в 31 минуту 22,3 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах.

На втором месте находится его соотечественник Максим Цветков, который закончил гонку на 10,5 секунды позже, но не сделал ни одного промаха.

Третьим к финишу пришел французский спортсмен Мартен Фуркад, который отстал от Максима Цветкова почти на 5 секунд и сделал четыре промаха.

Комментируя свою победу, Антон Бабиков признался, что он не ожидал такого результата.

«Когда ушел на трассу и увидел, что первый, то не до конца понимал, правда ли это. До сих пор не могу поверить, эмоции переполняют», — поделился спортсмен в эфире «Матч ТВ».

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