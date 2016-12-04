Джонсон: Великобритания продолжит санкционное давление на РФ

Глава МИД Великобритании заявил, что его страна продолжит санкционную политику в отношении России. Борис Джонсон отметил, что экономика России сокращается отчасти благодаря санкциям.

Причиной санкций Джонсон назвал действия России в Сирии. «Если вы посмотрите на российскую экономику, то она находится не в очень хорошем состоянии», — приводит ТАСС слова дипломата.

«Великобритания играет ведущую роль в применении санкций и продолжит делать это», — отметил он.