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Траур по погибшим в ДТП детям в ХМАО будет объявлен 5 декабря

В столкновении автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей погибли 12 человек

Власти Ханты-Мансийского автономного округа объявят траур по погибшим в ДТП детям в понедельник, 5 декабря.

В настоящее время руководитель ХМАО Наталья Комарова проводит заседание оперативного штаба в связи с ДТП, в котором погибли 12 человек, сообщает «РИА Новости».

В воскресенье, как ранее сообщалось, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и две легковушки. На месте ДТП погибли 12 человек. В салоне автобуса находились юные спортсмены — команда возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. В больницы госпитализированы 23 человека, 20 из них — дети. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что маршрут движения автобуса, в котором находились 29 детей, не был согласован. Сам автобус ехал без соответствующего сопровождения.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Траур по погибшим в ДТП детям в ХМАО будет объявлен 5 декабря

В столкновении автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей погибли 12 человек

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