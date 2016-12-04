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Квартиру украинского депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

Об этом сообщили в пресс-службе его партии «Народный фронт»

Неизвестные в ночь на 4 декабря обстреляли из гранатомета квартиру депутата Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого, сообщил представитель пресс-службы харьковского отделения политической организации.

«Мы расцениваем это преступление как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды», — указано в заявлении партии «Народный фронт» на ее странице в социальной сети Facebook.

Представители политической организации потребовали от генпрокуратуры Украины расследовать этот инцидент и предоставить Игорю Котвицкому государственную охрану.

Кроме того, украинское издание «Обозреватель» сообщило, что обстрелу из гранатомета подверглись и подсобные помещения у дома депутата в элитном поселке Харьковской области.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Квартиру украинского депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

Об этом сообщили в пресс-службе его партии «Народный фронт»

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