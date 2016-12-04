Квартиру украинского депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

Неизвестные в ночь на 4 декабря обстреляли из гранатомета квартиру депутата Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Игоря Котвицкого, сообщил представитель пресс-службы харьковского отделения политической организации.



«Мы расцениваем это преступление как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды», — указано в заявлении партии «Народный фронт» на ее странице в социальной сети Facebook.

Представители политической организации потребовали от генпрокуратуры Украины расследовать этот инцидент и предоставить Игорю Котвицкому государственную охрану.

Кроме того, украинское издание «Обозреватель» сообщило, что обстрелу из гранатомета подверглись и подсобные помещения у дома депутата в элитном поселке Харьковской области.