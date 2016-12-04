«Локомотив-Кубань» обыгрывает ЦСКА в Краснодаре

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре нанес ЦСКА первое поражение в сезоне (83:74).



Слаженные действия на своей половине, разящие быстрые атаки, активная ротация — ЦСКА сделал двузначный перевес уже в первой четверти. «Локомотив» смазал первые восемь дальних бросков, но когда краснодарцы начали попадать, ситуация выровнялась. Сократив отставание под занавес первой половины (36:41), красно-зеленые в третьей четверти не только остановили еще один порыв москвичей, но и вышли вперед (62:57). Такой поворот не был бы возможен без активного под кольцом Кевина Джонса, который после 30 минут игры имел на своем счету 19 очков.



Четвертая четверть на какое-то время превратилась в веселую перестрелку (кубанцы сохранили лидерство), однако на последних минутах команды чуть сбавили обороты и стали разыгрывать атаки до верного. Тем не менее у армейцев именно в этот момент возникли проблемы с реализацией. «Локо» же удались два трехочковых попадания (Мэтт Дженнинг, Райан Брокхофф), которые позволили оторваться на 10 очков и гарантировали краснодарцам успех.

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