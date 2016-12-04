Автобус, разбившийся в ХМАО, ехал в сложных погодных условиях

Маршрут Ханты-Мансийск — Нефтеюганск во время автокатастрофы автобуса проходил через зону очень сложных метеорологических условий.



Они были обусловлены прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, центр которого располагался всего в 300 км юго-восточнее столицы Югры, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наблюдалась 10-балльная, то есть сплошная, облачность, валил сильный снегопад», — рассказал он. Видимость в условиях снегопада ухудшилась до 1 км и менее, местами наблюдалась метель. «Порывы восточного (то есть практически встречного автобусу ветра) достигали 10 м/с при температуре около –16 градусов», — добавил Тишковец.



Дорожная ситуация осложнялась наступлением темного времени суток.

Автобус, в котором были юные спортсмены, попал в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями в воскресенье. Погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети.