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Бизнес-омбудсмен Титов предложил меры по обеспечению роста экономики

Предложения будут представлены в стратегии Столыпинского клуба в январе–феврале 2017 года

Бизнес-омбудсмен, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов рассказал «Известиям» о стратегии организации, в которой будет представлен ряд мер по обеспечению экономического роста.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей подчеркнул, что в первую очередь для достижения роста потребуется мягкая денежно-кредитная политика, а также возможность проводить долгосрочное и дешевое кредитование реального сектора.

«Это означает снижение ключевой ставки Центробанка и облегчение банковского регулирования», — пояснил Борис Титов, отметив, что такая мера была также озвучена президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Кроме того, омбудсмен также подчеркнул необходимость проведения налоговой реформы, которая позволила бы стимулировать экономическую активность.

«Это подразумевает перенос тяжести фискальной нагрузки с процесса производства на процесс потребления», — отметил уполномоченный. По его мнению, властям страны нужно снижать корпоративные налоги — НДС и ввести прогрессивный НДФЛ с освобождением малоимущих от его уплаты.

Вместе с тем Борис Титов отметил, что тарифную политику следует менять исходя из интересов производителей, а не естественных монополий, вводя заморозку тарифов на один-два года.

Подробнее о реализации установки президента об устойчивом экономическом росте читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Рецепты роста

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Бизнес-омбудсмен Титов предложил меры по обеспечению роста экономики

Предложения будут представлены в стратегии Столыпинского клуба в январе–феврале 2017 года

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