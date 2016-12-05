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Россияне приедут отмечать Новый год в Москву и Петербург

Большинство граждан проведут праздники в России

Россияне, в основном, планируют встречать Новый год на родине, а отмечать — в Москве или Санкт-Петербурге, свидетельствует исследование компании Hospitality Income Consulting, которая заявляет о влиянии кризиса на новогодние привычки граждан.

Компания отмечает, что традиционным предложением для клиентов в новогоднюю ночь является банкет и развлекательная программа плюс проживание в гостиничном номере. По данным компании, рост стоимости пакета в сравнении с прошлым годом оказался незначительным — на 3-5%.

Самыми популярными направлениями на новый год стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. При этом анализ истории бронирования отелей на новогоднюю ночь показывает, что наиболее популярными местом остается все-таки Москва. Далее в порядке убывания россияне отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Казани, Сочи, Калининграду, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Новосибирску, Красноярску и Самаре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отмечать Новый год россияне поедут в столицу

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Россияне приедут отмечать Новый год в Москву и Петербург

Большинство граждан проведут праздники в России

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