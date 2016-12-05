Алексей Голубев — о потребности общества в победе над коррупцией

Глава «Комитета по борьбе с коррупцией» Алексей голубев рассказал «Известям» о росте числа обращения граждан с антикоррупционными запросами и углублении обсуждения этих вопросов в обществе в целом.

По его словам, в «Комитете» уже не считают число обращений, в среднем — 25-30 человек в день. Однако, по его словам, с реальными делами связаны обычно лишь одно-два обращения. Несмотря на субъективизм, при котором человек считает, что он стал жертвой коррупции, хотя на самом деле это не так, рост числа обращений в целом свидетельствует о важности антикоррупционного вопроса для общества.

— Важно другое — люди стали писать не только о личном, но и о государственных проблемах, даже вносят свои предложения. Не всегда правильные, но главное, что людей эта проблема стала волновать как своя собственная. Они включаются в процесс создания системы борьбы с коррупцией. А это большая подвижка, — заявил Голубев.

По его словам, главное, что все эти проблемы стали реально обсуждаемы в обществе. И это. В конечном итоге, приводит к реальным подвижкам.

— Стали понимать, что борьба с коррупцией — это не разрушение, а тяжелая работа. Это не пиар, а созидание, а это всегда тяжело. Легко посадить чиновника, а вот сделать так, чтобы его преемник даже не думал повторить «подвиг» предшественника, намного сложнее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нельзя победить коррупцию в отдельно взятом доме»