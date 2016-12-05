Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минтруд защитит честь и достоинство безработных

В министерстве разработали приказ, который уже окрестили этическим кодексом для чиновников

Проект приказа «Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости» разработан в Министерстве труда и социальной защиты России. Документ фиксирует конкретные нравственные нормы для Центров занятости населения (ЦЗН). Эксперты отмечают, что документ будет защищать безработных от хамства и ненадлежащего обращения.

Появление нового единого документа о регламенте работы ЦЗН связано с тем, что в 2012 году все они вышли из-под федерального контроля и попали под контроль региональный. Однако в условиях кризиса назрела необходимость унифицировать и скоординировать их работу, чего нельзя добиться без документа, который бы вводил единые стандарты.

При этом эксперты отмечают и недоработанность документа, в котором, к примеру, нет указания на то, как ЦЗН будут помогать людям, заинтересованным в дистанционной занятости, или мерах по трудоустройству женщин, воспитывающих детей до трех лет, и о содействии в поиске работы людям старшего поколения. При этом отмечена важность этического документа в целом.

— В ряде стран мира пренебрежительное отношение чиновников к гражданам карается уголовным наказанием. Но у нас хамам всё сходит с рук. Мало того, Россия — единственная страна в Европе, где нет этического кодекса госслужащих. В такой ситуации внутриведомственные, корпоративные правила очень нужны, — заявил «Известиям» профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Соколов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Этический кодекс для чиновника

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Минтруд защитит честь и достоинство безработных

В министерстве разработали приказ, который уже окрестили этическим кодексом для чиновников

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке