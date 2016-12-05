Минтруд защитит честь и достоинство безработных

Проект приказа «Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости» разработан в Министерстве труда и социальной защиты России. Документ фиксирует конкретные нравственные нормы для Центров занятости населения (ЦЗН). Эксперты отмечают, что документ будет защищать безработных от хамства и ненадлежащего обращения.

Появление нового единого документа о регламенте работы ЦЗН связано с тем, что в 2012 году все они вышли из-под федерального контроля и попали под контроль региональный. Однако в условиях кризиса назрела необходимость унифицировать и скоординировать их работу, чего нельзя добиться без документа, который бы вводил единые стандарты.

При этом эксперты отмечают и недоработанность документа, в котором, к примеру, нет указания на то, как ЦЗН будут помогать людям, заинтересованным в дистанционной занятости, или мерах по трудоустройству женщин, воспитывающих детей до трех лет, и о содействии в поиске работы людям старшего поколения. При этом отмечена важность этического документа в целом.

— В ряде стран мира пренебрежительное отношение чиновников к гражданам карается уголовным наказанием. Но у нас хамам всё сходит с рук. Мало того, Россия — единственная страна в Европе, где нет этического кодекса госслужащих. В такой ситуации внутриведомственные, корпоративные правила очень нужны, — заявил «Известиям» профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Соколов.

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Этический кодекс для чиновника