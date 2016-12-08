«Транснефть» восстановит разрушенный причал за счет страховки

20 ноября греческий танкер «Дельта Пионер», заходя в балтийский нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области, повредил один из причалов российской нефтетранспортной монополии — «Транснефти». При швартовке танкера у одного из буксиров, сопровождавших «Дельта Пионер», оборвался трос, из-за чего греческое судно нарушило конструкцию причала. Эта авария стала первой за всю российскую и советскую историю нефтеэкспорта. По предварительным данным, компания понесла убытки в размере 5 млрд рублей. Кто заплатит за испорченный причал «Транснефти», разбирались «Известия».

После ЧП «Транснефть» выступила с официальным заявлением. «В порту Приморск при швартовке танкера «Дельта Пионер» (флаг Греция) к первому причалу для налива ресурса тремя буксирами «Роснефтефлота» произошел обрыв буксировочного троса у буксира «Посейдон» и последующее наваливание (небольшое столкновение. — «Известия») кормы танкера на конструкции причала. В результате повреждены эстакада и пал первого причала», — говорится в сообщении компании.

«Транснефть» обратилась в суд, чтобы наложить арест на греческое судно, объяснив это тем, что восстановление имущества имеет государственное значение: через Приморск экспортируется нефть во многие страны Европы, и приостановка отгрузки окажет негативное влияние на исполнение плановых налоговых обязательств и «Транснефти», и российских нефтяных компаний.

Согласно материалам суда, в результате столкновения были повреждены как сам нефтеналивной причал, так и расположенные на нем основные средства, сильно повреждены сваи, на которых стоит причал. Из-за значительных повреждений дальнейшая эксплуатация причала невозможна и, помимо вопроса о том, кто заплатит за его ремонт, встает и вопрос о том, кто его отремонтирует.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин пояснил «Известиям», что сооружение порта Приморск происходило в 1999 году в рамках строительства Балтийской трубопроводной системы, именуемой сейчас БТС-1. Тогда субподрядной организацией по строительству причалов стал «ЛенморНИИпроект». Разработчиком всей проектной документации для «Транснефти» последние годы выступает ее дочерняя компания — «Гипротрубопровод».

По словам источника, знакомого с ситуацией, «ЛенморНИИпроект» является основным претендентом на ремонт причала. Его специалисты и представители других проектировщиков сейчас исследуют повреждения. По их подсчетам, стоимость ремонта оценивается примерно в 5 млрд рублей, что составляет половину от стоимости нового причала.



В компании «ЛенморНИИпроект» получить оперативный комментарий не удалось.

В данный момент танкер «Дельта Пионер» арестован до 14 декабря по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и находится в порту Приморск. Вместе с тем, по словам источника «Известий» в порту, вина греческого танкера косвенна, так как в данном случае причина ЧП в том, что буксировочный трос не был должным образом закреплен на борту буксира.

Источник также сообщил, что причиной аварии мог стать и отказ некоторых нефтяных компаний от использования услуг единого буксирного флота Приморска, оператором которого является «Транснефть». Суть отказа сводится к использованию компаниями собственных буксиров для загрузки танкеров нефтью.



В Ространснадзоре установили три основных нарушения во время причаливания греческого судна, сообщил источник «Известий» в ведомстве. По данным Ространснадзора, скорость причаливания была превышена в несколько раз, танкер должны были вести не три, а минимум четыре буксира. К тому же, танкер швартовался к причалу правым бортом вместо левого. В ведомстве на запрос «Известий» не ответили.

По словам первого вице-президента «Транснефти» Максима Гришанина, убытки от аварии уточняются и в начале 2017 года будет готова проектная документация с детальными подсчетами.



— Мы пригласили специализированные проектные институты, они работают в Приморске. Оценка будет, когда будет готова проектная документация, — в начале 2017 года, — сказал Гришанин «Известиям». Он отметил, что компания надеется возместить убытки за счет страховки.

Как следует из материалов «Транснефти», компания страхует свои риски в страховой группе «Согаз». Однако, как объяснил «Известиям» руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Lidings Сергей Кислов, в данном случае «Согаз» останется непричастен к инциденту, так как авария произошла не по причине действий собственников порта, то есть «Транснефти». Выплаты должна будет обеспечить либо компания – страховщик буксира, либо компания – страховщик греческого судна.

«Транснефть» обратилась с требованием к компании Delta Tankers, являющейся оператором танкера «Дельта Пионер», о предоставлении гарантии возмещения ущерба, а также провела переговоры с представителями ее страховщиков. Однако, согласно материалам суда, до настоящего времени собственник судна таких гарантий не предоставил. В Delta Tankers на запрос «Известий» не ответили.

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Палубин отмечает, что, для того чтобы понять, кто заплатит «Транснефти» за разрушенный причал, необходимо установить виновника аварии.

— Если будет установлена виновность капитана, который управлял танкером «Дельта Пионер», то возмещать вред должна будет компания – собственник корабля, либо ее страховая фирма. Если будет доказана вина буксира, то его страховая компания должна будет платить за испорченный причал, — сказал он.

В то же время Сергей Кислов из Lidings объясняет, что, согласно Кодексу торгового мореплавания РФ, априори в таком случае виноват буксир, если не было заключено дополнительных договоров.



— По кодексу вина возлагается на судно-буксир. Но только в том случае, если не будет доказано, что вред был причинен не по вине буксира, — сказал он.

— Стороне, представляющей судно-буксир, придется доказывать, что капитан судна, следующего на буксире, допустил какие-то явные ошибки, которые привели к аварии, и капитан буксира не имеет к этому никакого отношения. В этом случае презумпция вины капитана буксира может быть отменена, — сообщил эксперт. Он резюмировал, что за причал должна будет заплатить страховая компания виновника в объеме, который предусмотрен договором страхования с этим лицом.