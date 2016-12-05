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«Мир» начал тестирование «умной» системы проверки транзакций

Российская платежная система проверит стандарт 3D-Secure 2.0

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы «Мир») первой в мире начала тестирование технологии 3D-Secure 2.0, которая выводит на новый уровень  использование интернет- и мобильных приложений, рассказали «Известиям» участники рынка.

Они отметили, в частности, что НСПК стала первой в мире, кто адаптировал свои стандарты под 3D-Secure 2.0. В тестах заняты ряд российских банков, по сведениям источников, их не более десяти.

— Национальная система платежных карт начала тестирование новой технологии EMV 3D-Secure версии 2.0 в качестве своей базовой системы аутентификации для интернет-коммерции и удаленных платежей. В ней заложен принципиально новый подход, учитывающий уровень развития техники и потребительского поведения, — сказал представитель платежной системы «Мир».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мир» сокращает дистанцию в платежах

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

«Мир» начал тестирование «умной» системы проверки транзакций

Российская платежная система проверит стандарт 3D-Secure 2.0

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