Ренци заявил о намерении подать в отставку с поста премьера Италии

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о намерении покинуть пост главы правительства после того, как граждане не поддержали его проект о конституционной реформе.

Ренци после голосования граждан на референдуме выступил с обращением, в ходе которого отметил, что итальянцы не только сказали «нет», но и сделали это быстро и убедительно. Премьер заявил, что в понедельник выступит перед членами правительства и поблагодарит их за работу, передает «Интерфакс».

«После этого я направлюсь к президенту страны, чтобы передать ему прошение об отставке», — сказал Ренци.

Ответственность за окончательное решение, по его словам, на себя возьмет президент Италии Серджо Маттарелло, который должен будет принять решение исходя из сложившейся ситуации. Несмотря на итоги референдума, отметил Ренци, предложенные изменения были очень нужны стране. При этом он все же поздравил политиков из числа сторонников «нет» с политической победой.

Перед проведением референдума о конституционной реформе Ренци пообещал, что в случае отрицательного исхода покинет свой пост. Отметим, что по предварительным данным, за конституционную реформу проголосовали 39-43% граждан, а против выступили 57-61%.

Напомним, предложенные Ренци поправки предусматривают изменение состава и функций национального парламента. Так, было предложено устранить в нынешнем виде верхнюю палату (сенат) для облегчения законодательного процесса. Кроме этого, предполагалось, что этот орган перестанет быть выборным, в него будут входить представители областей, а также мэры крупнейших городов. Среди предложенных Ренци изменений также было предложение о том, чтобы президентом Италии поочередно становился один из пяти сенаторов, которые наначались бы на семилетний срок.

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