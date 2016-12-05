Пентагон пересмотрит для Трампа стратегию борьбы с ИГ

Минобороны США по указанию избранного президента Дональда Трампа пересмотрит стратегию борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), заявил глава Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд.

Выступая на Рейганском форуме по вопросам национальной обороны, Данфорд отметил, что стратегия СШ в Сирии и Ираке «будет безусловно пересмотрена», как об это ранее распорядился избранный президент Дональд Трамп. Генерал сообщил, что об этом, в том числе, будет идти речь на встречах сотрудников Пентагона с представителями команды Трампа, передает РИА «Новости».

«Есть некоторые вещи, которые мы, вероятно, предложим новой администрации на рассмотрение, потому что, есть политическая система, в рамках которой сегодня существует военная стратегия», — сказал он.

Каких-либо деталей Данфорд не привел, сославшись на необходимость уточнить их у представителей Трампа, который будет принимать окончательное решение.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп в понедельник объявит о выдвижении кандидатуры отставного генерала Джеймса Мэттиса на пост шефа Пентагона. До наступления понедельника Трамп называл это выдвижение неофициальным, но подтверждал, что уже сделал свой выбор в пользу Мэттиса, которого назвал «великолепным».

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