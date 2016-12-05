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Понедельник,
5 декабря
2016 года
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Трамп продолжает расширять список кандидатов на пост госсекретаря США

Помощник избранного президента Келлин Конвэй рассказала, что он пока не остановил свой выбор на конкретной персоне

Избранный президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой на пост госсекретаря США и продолжает расширять список претендентов, их уже больше четырех, заявила его близкий помощник Келлин Конвэй.

Он отметила, что в настоящий момент список не является окончательным. По ее словам, в него на данном этапе входят объявленные ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус и бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также сенатор от штата Теннеси Боб Коркер, передает «Интерфакс».

Агентство Associated Press сообщило, что в число кандидатов на пост главы внешнеполитического ведомства США также претендует бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен. Издание Politico, со своей стороны, включило в список кандидатов адмирала в отставке Джеймса Ставридиса и главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Избранный вице-президент США ранее заявил, что в список кандидатов на пост госсекретаря также входит  бывший постпред страны при ООН Джон Болтон.

Как писали «Известия» в то же время ранее Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой нового министра обороны США. Им станет отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис. О его назначении Трамп объявит в этот понедельник.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Трамп продолжает расширять список кандидатов на пост госсекретаря США

Помощник избранного президента Келлин Конвэй рассказала, что он пока не остановил свой выбор на конкретной персоне

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