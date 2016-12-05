Трамп продолжает расширять список кандидатов на пост госсекретаря США

Избранный президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой на пост госсекретаря США и продолжает расширять список претендентов, их уже больше четырех, заявила его близкий помощник Келлин Конвэй.

Он отметила, что в настоящий момент список не является окончательным. По ее словам, в него на данном этапе входят объявленные ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус и бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, а также сенатор от штата Теннеси Боб Коркер, передает «Интерфакс».

Агентство Associated Press сообщило, что в число кандидатов на пост главы внешнеполитического ведомства США также претендует бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен. Издание Politico, со своей стороны, включило в список кандидатов адмирала в отставке Джеймса Ставридиса и главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Избранный вице-президент США ранее заявил, что в список кандидатов на пост госсекретаря также входит бывший постпред страны при ООН Джон Болтон.

Как писали «Известия» в то же время ранее Дональд Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой нового министра обороны США. Им станет отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис. О его назначении Трамп объявит в этот понедельник.

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