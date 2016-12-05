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Трамп обрушился на Китай с жесткой критикой

Избранный президент США сказал множество резких слов, в частности, о девальвации валюты и высокого налогообложения американских товаров

Избранный президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Китай за девальвацию валюты, высокое налогообложение американских товаров, импортируемых в КНР, а также за строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.

«А нас Китай спросил, хороши ли для нас девальвация их валюты (это осложнило конкуренцию для наших компаний), высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну (США не облагает их налогом), или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я так не думаю», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Сообщалось, что это была первая беседа по телефону между президентом (или избранным президентом) США и главой Тайваня с 1979 года — с момента, когда прекратились дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном.

После этого в МИД Китая выразили надежду, что отношения Пекина и Вашингтона не пострадают.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Трамп обрушился на Китай с жесткой критикой

Избранный президент США сказал множество резких слов, в частности, о девальвации валюты и высокого налогообложения американских товаров

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