Мальчик из ЕАО попросил у Деда Мороза каток для города

В Хабаровске гостил Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. На одной из встреч с жителями, мальчик Егор из Биробиджана попросил у него крытый каток для города. Волшебник обещал помочь властям столицы ЕАО с этим вопросом, сообщает ИА ЕАОMedia.

Дед Мороз дал официальный старт новогодним мероприятиям в Хабаровске. Сейчас он отправился на Урал.



Свой вояж по стране Дед Мороз начал 15 ноября. Он разъезжает по городам в зеленом фургоне. Всего до 29 декабря зимний гость из Великого Устюга должен посетить 20 городов. А 29 декабря Дед Мороз примет участие в большом празднике, который состоится в Москве на Поклонной горе.