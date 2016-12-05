Абэ заявил о необходимости усиления диалога с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МИД страны Фумио Кисидой после его поездки в РФ и встречи с президентом Владимиром Путным заявил о необходимости усиливать переговоры с Москвой и проявлять на них настойчивость.

В частности, Абэ заявил о желательности «настойчивых усилий», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что хочет достичь прогресса по мирному договору, проведя дискуссию с Путиным в префектуре Ямагути. По словам Абэ, он не надеется решить столь существенную проблему за одну встречу на высшем уровне, но намерен идти к своей цели, сообщает ТАСС.

3 декабря на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фумио Кисида вновь призвал решить вопрос принадлежности южных Курильских островов посредством диалога.

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