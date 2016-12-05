Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Абэ заявил о необходимости усиления диалога с РФ

Премьер Японии проел беседу с главой МИД страны Фумио Кисидой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МИД страны Фумио Кисидой после его поездки в РФ и встречи с президентом Владимиром Путным заявил о необходимости усиливать переговоры с Москвой и проявлять на них настойчивость.

В частности, Абэ заявил о желательности «настойчивых усилий», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что хочет достичь прогресса по мирному договору, проведя дискуссию с Путиным в префектуре Ямагути. По словам Абэ, он не надеется решить столь существенную проблему за одну встречу на высшем уровне, но намерен идти к своей цели, сообщает ТАСС.

3 декабря на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фумио Кисида вновь призвал решить вопрос принадлежности южных Курильских островов посредством диалога.

Читайте также:

Лавров назвал условие для решения спора об островах Курильской гряды

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Абэ заявил о необходимости усиления диалога с РФ

Премьер Японии проел беседу с главой МИД страны Фумио Кисидой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке