Россия и Япония обсудят заключение мирного договора

Главы МИД Японии и России Фумио Кисида и Сергей Лавров встретились в Москве 3 декабря и детально обсудили проблематику мирного договора в преддверии визита в страну восходящего солнца президента РФ Владимира Путина.

«Была проведена основательная дискуссия проблемы заключения мирного договора. Эта дискуссия имеет непосредственную связь со встречей на высшем уровне в префектуре Ямагути», — сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

Суга также сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил послание, которое передал президент РФ в ходе встречи с Кисидой в Санкт-Петербурге 2 декабря.

Визит Владимира Путина в Японию назначен на 15-16 декабря. Москва и Токио в настоящее время ведут активную подготовку.

Японский премьер-министр выразил желание достичь прогресса в вопросе подписания мирного договора с Россией.



«Я хочу достичь прогресса по вопросу заключения мирного договора, проведя дискуссию по душам в префектуре Ямагути. Хотя эту проблему невозможно решить за одну встречу на высшем уровне, я намерен продвигаться шаг за шагом в условиях установившихся доверительных отношений», — сказал премьер-министр.