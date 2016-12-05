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СК задержал водителей автобуса и грузовика после ДТП в ХМАО

Оба задержанных в момент аварии грубо нарушали ПДД, а после дали противоречивые показания

Следователи задержали водителей грузовика и автобуса после ДТП под Ханты-Мансийском, где погибли дети, как установил СК РФ, оба задержанных нарушали правила дорожного движения, что могло стать причиной аварии.

Следствие отметило, что при этом оба водителя дают противоречивые показания о том, где находились их транспортные средства в момент ДТП. Обеих водителей задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения, передает «Интерфакс».

Автобус, в котором были юные спортсмены, попал в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями в воскресенье. Погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

СК задержал водителей автобуса и грузовика после ДТП в ХМАО

Оба задержанных в момент аварии грубо нарушали ПДД, а после дали противоречивые показания

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