Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности шасси

Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Якутия»был вынужден вернуться в якутский аэропорт из-за неисправности передней стойки шасси.

В результате инцидента никто не пострадал, передает «Федеральное агентство новостей». Воздушное судно, выполнявшее перелет из Якутска в Хабаровск, вернулось обратно а аэропорт Якутска. Лайнер выработал топливо и успешно сел в аэропорту в штатном режиме.

Как сообщили в авиакомпании, самолет вылетел в 7.00 по местному времени. Сигнал о неполадках в передней стойке шасси поступил при наборе высоты. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.