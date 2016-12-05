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Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности шасси

В результате инцидента никто не пострадал

Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Якутия»был вынужден вернуться в якутский аэропорт из-за неисправности передней стойки шасси.

В результате инцидента никто не пострадал, передает «Федеральное агентство новостей». Воздушное судно, выполнявшее перелет из Якутска в Хабаровск, вернулось обратно а аэропорт Якутска. Лайнер выработал топливо и успешно сел в аэропорту в штатном режиме.

Как сообщили в авиакомпании, самолет вылетел в 7.00 по местному времени. Сигнал о неполадках в передней стойке шасси поступил при наборе высоты. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности шасси

В результате инцидента никто не пострадал

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