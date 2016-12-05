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Следственные действия идут в аэропорту Южно-Сахалинска

По некоторым данным, задержаны генеральный директор аэропорта и его заместитель

Обыски идут в администрации аэропорта Южно-Сахалинска.

Следственные действия связаны с расследованием дела о коррупции, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе аэропорта пока от комментариев отказываются. В администрации аэровокзала говорят, что информация не подлежит разглашению в рамках интересов следствия.

Между тем, по некоторым данным, уже задержаны генеральный директор аэропорта Никита Полонский и его зам. по правовым вопросам Денис Шанькин.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Следственные действия идут в аэропорту Южно-Сахалинска

По некоторым данным, задержаны генеральный директор аэропорта и его заместитель

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