Следственные действия идут в аэропорту Южно-Сахалинска

Обыски идут в администрации аэропорта Южно-Сахалинска.



Следственные действия связаны с расследованием дела о коррупции, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В пресс-службе аэропорта пока от комментариев отказываются. В администрации аэровокзала говорят, что информация не подлежит разглашению в рамках интересов следствия.

Между тем, по некоторым данным, уже задержаны генеральный директор аэропорта Никита Полонский и его зам. по правовым вопросам Денис Шанькин.