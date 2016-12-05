Глава Минздрава РФ прилетела в Ханты-Мансийск

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Ханты-Мансийск. Сразу по прилету министр и команда врачей, прибывшая с ней, отправились в реанимацию Окружной клинической больницы, где провели осмотр пострадавших в аварии.



Об этом сообщил «Известиям» директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

В реанимации в настоящее время находятся 12 человек, 11 из них — дети. Все пострадавшие в тяжелом состоянии.

«Утром в 10 часов мы снова проведем обход и с учетом динамики на консилиуме примем решение, следует ли проводить медицинскую эвакуацию пострадавших в федеральные учреждения в Москву, позволит ли состояние пострадавших сделать это», — сообщила Вероника Скворцова.

Напомним, страшное ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск произошло в минувшее воскресенье. В результате столкновения автобуса, грузовика и двух легковых авто погибли 12 человек, еще 23 госпитализированы в тяжелом состоянии. Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен траур по погибшим детям.

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