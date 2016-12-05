Глава Австрийской партии свободы выразил благодарность Норберту Хоферу

Лидер Австрийской партии Свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе поблагодарил кандидата от АПС Норберта Хофера за работу, которую он проделал в рамках президентской кампании.

Штрахе предложил Хоферу сотрудничать и дальше, даже несмотря на то, что ему не удалось одержать победу на выборах, передает «Федеральное агентство новостей».

Глава АПС подчеркнул, что за год Хофер сумел совершить «грандиозное».

Штрахе уверен, что для победы Хоферу не хватило совсем немного. Он также полагает, что Хофер находится в оппозиции практически ко всем политическим силам страны.

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