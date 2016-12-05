Мигрант из Афганистана убил дочь чиновника Еврокомиссии

В Германии арестовали мигранта из Афганистана, претендовавшего на получение убежища. Он обвиняется в сексуальном насилии и убийстве 19-летней Марии Ладенбургер — дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.

Мария Ладенбургер была студенткой медицинского вуза, в свободное время она подрабатывала волонтером в приюте для беженцев. Ее тело нашли 16 октября недалеко от границы со Швейцарией. Девушку утопили в реке.

На месте преступления нашли прядь волос, по которой с помощью ДНК-теста и вычислили предполагаемого преступника. Как сообщает «Лента.ру», выходец из Афганистана признался в убийстве.

Было установлено, что ночью девушка возвращалась с вечеринки домой, когда на нее напали. Пока остается неизвестным, была ли она знакома со своим убийцей до трагедии.

Отец убитой девушки доктор права Клеменс Ладенбургер работает помощником директора юридического управления Еврокомиссии.