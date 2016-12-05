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Навальный прибыл на повторные слушания по делу «Кировлеса»

Войдя в зал заседания, блогер заявил, что у него дежавю

Блогер Алексей Навальный прибыл в здание Ленинского суда Кирова на первое заседание по существу повторных слушаний дела «Кировлеса».

«Здравствуйте, у меня дежавю, я вижу много новых лиц. Рад, что мы снова вместе», — сказал Навальный, войдя в зал заседания, передает ТАСС.

Около здания суда с самого утра дежурят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники ДПС регулировали движение автомобилей.

На слушание приехали около девяти съемочных групп и 20 журналистов.

Сегодня суд планирует заслушать обвинительное заключение прокуратуры и официальную позицию фигурантов дела, после чего сможет приступить к исследованию доказательств.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Навальный прибыл на повторные слушания по делу «Кировлеса»

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